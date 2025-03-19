Русский компас Фото: скрин видео тг-канал "Многонационал". Цену позора назвал суд. Для приезжих российские полицейские при исполнении больше не бабайки.
Ударить полицейского стоит для мигранта 20 тысяч рублей
Комментарии
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Tania Еременко
Сволочи продажные - наши полицейские - других слов нет. А депутату надо было хорошенько дать в зубы - он же за исламский мир и мигрантов.)))))
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20 час.
вд
валерий двойнишников
Власть, что вы с нашей Россией сделали? Ужас!
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18 час.
Владимир Елкин
За удар, нанесенный полицейскому, нужен очень дешевый ответ - 9 граммов свинца! Для чего у полиции оружие? Пора уже дать полиции в таких случаях больше прав!
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16 час.
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