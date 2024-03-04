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Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко Столичный суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который призывал убивать по всему миру как можно больше русских, сообщили в ТАСС.

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