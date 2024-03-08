«Зачем вам ее фотографии?» — дочь Заворотнюк гневно отреагировала на слитые кадры матери

Заболевание Анастасии Заворотнюк повергло в шок всех ее поклонников. Что же говорить о членах ее семьи? Родственники звезды настолько глубоко ушли в себя после полученной новости о здоровье Насти, что теперь общественность даже не ждет комментариев от домочадцев актрисы, понимая, что сейчас не лучшее время для обсуждения ее состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии