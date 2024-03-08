«Зачем вам ее фотографии?» — дочь Заворотнюк гневно отреагировала на слитые кадры матери

Заболевание Анастасии Заворотнюк повергло в шок всех ее поклонников. Что же говорить о членах ее семьи? Родственники звезды настолько глубоко ушли в себя после полученной новости о здоровье Насти, что теперь общественность даже не ждет комментариев от домочадцев актрисы, понимая, что сейчас не лучшее время для обсуждения ее состояния.