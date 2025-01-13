Глава крымской миссии Смирнов назвал последовательной позицию Трампа по Украине

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает последовательной и заслуживающей особого внимания позицию избранного президента США Дональда Трампа, который назвал нереалистичным возврат Украиной регионов, воссоединившихся с Россией, включая Крым.
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