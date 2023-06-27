Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Он же выступал в академии ВВС - он взлететь пытался, но, рождённый ползать, летать не сможет!..Президент США Бай...
  • Ольга Заварухина
    Кто ни будь, скажите мне пожалуйста, зачем для русского читателя этого поста, у статье упоминули про "МЕЛКОБРИТАНИЮ? ...Это одна из самых...
  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...

В Германии нашли меч, которому 3000 лет

Артефакт бронзового века был обнаружен в могиле при раскопках в южной Баварии. На прошлой неделе археологи, проводившие раскопки могилы в городе Нердлинген на юге Баварии, увидели редкое зрелище: рядом с хозяевами могилы лежал 3000-летний меч.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх