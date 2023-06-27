В Германии нашли меч, которому 3000 лет

Артефакт бронзового века был обнаружен в могиле при раскопках в южной Баварии. На прошлой неделе археологи, проводившие раскопки могилы в городе Нердлинген на юге Баварии, увидели редкое зрелище: рядом с хозяевами могилы лежал 3000-летний меч.