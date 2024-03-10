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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Покровский: «Причина провала «Ак Барса» – было мало игроков, которые были готовы таскать рояль. Хоккей команды был скучным»

Команда из Казани проиграла серию плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилисту» со счетом 1-4. «Причина провала «Ак Барса» – в команде было мало игроков, которые были готовы таскать рояль.

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