Губернатор Паслер: Свободны от воды 1,1 тыс. участков в Свердловской области

В Свердловской области более 1,1 тыс. участков и около 1 тыс. домов освобождены от паводковой воды. Губернатор Денис Паслер заявил о завершении работ в ряде округов, продолжающихся в Ирбите, и предупредил о возможных ливнях на юге региона.