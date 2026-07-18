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Царьград

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Губернатор Паслер: Свободны от воды 1,1 тыс. участков в Свердловской области

Губернатор Паслер: Свободны от воды 1,1 тыс. участков в Свердловской области

В Свердловской области более 1,1 тыс. участков и около 1 тыс. домов освобождены от паводковой воды. Губернатор Денис Паслер заявил о завершении работ в ряде округов, продолжающихся в Ирбите, и предупредил о возможных ливнях на юге региона.

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