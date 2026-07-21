Минобороны: Южная группировка уничтожила технику противника

Операторы беспилотников Южной группировки на алексеево-дружковском направлении ликвидировали автотранспорт и два робототехнических комплекса противника, что сорвало доставку продовольствия и боеприпасов к подразделениям ВСУ.
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