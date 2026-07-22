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Царьград

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Минтруд РФ внедрит ИИ для решения кадрового дефицита

Минтруд РФ внедрит ИИ для решения кадрового дефицита

Михаил Кирсанов из Минтруда РФ заявил, что внедрение ИИ-автоматизации поспособствует решению кадрового дефицита и структурного дисбаланса на российском рынке труда.

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