Reuters: автомобили столкнулись рядом с автоколонной Байдена в США

В США автомобили столкнулись рядом с автоколонной президента страны Джо Байдена, сообщает Reuters. "Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена", - сообщает агентство.
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