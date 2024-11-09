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Взрыв газа в пятигорском доме - есть жертвы

Взрыв газа в пятигорском доме - есть жертвы

В результате взрыва в жилом доме в Пятигорске один человек погиб, трое пострадали, один из них госпитализирован.

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