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Клинт Капела пропустит 1-2 недели из-за травмы икроножной мышцы

Центровой «Атланты» Клинт Капела выбыл на одну-две недели после того, как получил травму правой икроножной мышцы в матче против «Орландо» в среду.

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