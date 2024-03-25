Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину

© МЧС России/Telegram Демонтаж фасада "Крокуса" Если бы столь же масштабный и чудовищный теракт, какой произошел в подмосковном "Крокус Сити Холле", случился бы в любой из стран Запада, этому обязательно были бы посвящены целые номера тамошней прессы — от первой полосы до последней.