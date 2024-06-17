Суд отказал Елене Блиновской в снижении суммы налогов

Суд апелляционной инстанции отказал создательнице "марафона желаний" Елене Блиновской в снижении суммы налогов: она пыталась оспорить решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказал ей в признании незаконным доначисления 1,1 млрд рублей налоговых платежей.
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