Стала известна восьмерка участниц Итогового турнира WTA в Техасе

Мария Саккари стала обладательницей последней путевки на Итоговый турнир WTA. В ночь на 22 октября в Гвадалахаре прошел четвертьфинальный матч хардового турнира в женском одиночном разряде, в котором Мария Саккари одолела Веронику Кудерметову.