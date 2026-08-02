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После отмены льготы на посылки украинцы станут реже заказывать товары из-за границы

После отмены льготы на посылки украинцы станут реже заказывать товары из-за границы

Изменения в таможенном законодательстве Украины, включая отмену беспошлинного ввоза международных посылок стоимостью до 150 евро, могут существенно изменить рынок электронной коммерции и международной доставки.

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