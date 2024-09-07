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Әлки районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәсимә Гайфуллинага ярдәм кирәк

Әлки районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәсимә Гайфуллинага ярдәм кирәк

Әлки районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәсимә Әхәт кызы Гайфуллинаның өе янып беткән. Янгын бик тиз таралу сәбәпле, зыян күрүчеләрнең гомер буе җыйган дәүләте барысы ут эчендә калып юкка чыккан, дип хәбәр итә Флюра Абдуллина.

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