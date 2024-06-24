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  • Samarium
    Третий год уже проводится СВО вообще-то.... В Великой Отечественной уже к этому сроку совершился решительный перелом ...Партизаны палят ж...
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Немного из достижений коммунистов

Немного из достижений коммунистов

Немного из достижений коммунистов Текст  дня.Немного  из  достижений      коммунистов.Как получили власть:- предательство воюющей страны (победа обернулась по сути проигрышем)- не просто переворот, а убийство всей царской семьи (включая детей, слуг и животных)- уничтожение почти под ноль аристократии (поколениями служивших стране)- убийство/ссылки/раскулачивание не только аристократов, но и рядовых семей  - военных, ремесленников, крестьян.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Электролизания и индустриализация совдепии - это дело рук пиндосных и европных инженеров, техников, спецов (часть которых упырь расстрелял), заводы, фабрики, технологии, оборудование - ВСЁ оттуда, а от совдепии только рабский труд в т.ч. и зеков...
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13 мин.
Samarium
Обратно что-то не очень хочется, а лишь местами .... Хотя, безусловно было много хорошего, но  и совсем немало плохого....
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9 мин.
Александр
Вклад зеков в развитие СССР не превышал 2-Х процентов.Это факт.
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6 мин.

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