Поздние подъёмы, генеральная уборка, рабочие чаты и чувство вины за безделье — разбираемся, какие привычки мешают восстановить силы и как провести выходные так, чтобы в понедельник не мечтать о следующем отпуске.
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