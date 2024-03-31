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"Украинская правда": Верховная рада рассмотрит законопроект о домашнем насилии

"Украинская правда": Верховная рада рассмотрит законопроект о домашнем насилии

На Украине зафиксирован рост уровня домашнего насилия. Об этом пишет издание "Украинская правда". По данным издания, на этом фоне Верховная рада приняла решение рассмотреть законопроект об усилении ответственности за домашнее насилие или насилие по половому признаку.

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