Закон и Порядок

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С мигрантами более не церемонятся

С мигрантами более не церемонятся

Анастасия Попова Мне кажется, я очнулась, уже когда моторы начали так сильно гудеть, что паром из Альхесираса в Сеуту весь затрясся и задрожал Мы, журналисты, порой не отдаём себе отчёта в том, насколько стремительны наши перемещения по планете.

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