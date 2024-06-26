За пять месяцев регионы УрФО направили в консолидированный бюджет РФ 4,5 трлн рублей

Налоговые поступления от регионов Уральского федерального округа в консолидированный бюджет России с января по май 2024 года составили без малого 4,5 трлн рублей – это более чем на 50% выше показателя аналогичного периода прошлого года Владимир Якушев: «Ряд проектов по КРТ мы начнем в этом году».