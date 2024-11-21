Синхронный сброс трёх адских авиабомб по несколько тонн на ВСУ у Часов Яра попал на видео, флаг над Курахово: Карта специальной военной операции на Украине на 21 ноября 2024 года Юлия СоколоваДля тех, кто следит за ходом Специальной военной операции, актуальная онлайн карта боевых действий становится незаменимым инструментом.