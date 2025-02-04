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  • Lana_Borei Иванова
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Тайна взрыва под Полтавой, убийство Саркисяна, разгром ТЦК на Украине: что будет дальше

Тайна взрыва под Полтавой, убийство Саркисяна, разгром ТЦК на Украине: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru/TASS Возможный ядерный след в землетрясении в украинской Полтаве, решение министра обороны России Андрея Белоусова изменить тактику и нацелиться на уничтожение территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) на Украине, убийство главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики и основателя добровольческого батальона «АрБат» Армена Саркисяна в Москве — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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