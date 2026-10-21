Иран: Ранним утром в Сирике, провинция Хормозган, были слышны взрывы. Более подробная информация не была доступна сразу; По неподтвержденным данным, беспилотник Соединенных Штатов (США) был сбит, а ответные авиаудары США были нацелены на объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР).