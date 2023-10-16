Курс валют НБМ на 16 октября 

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще больше укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он отыграл у американской валюты еще более четырех банов, а у единой европейской валюты свыше 22 банов, передает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии