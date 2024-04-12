Цыган «пощекотал» ребенка, но осудили первого встречного

16 апреля Шестой кассационный суд должен рассмотреть жалобу жителя Новокуйбышевска, которого осудили на 13 лет колонии за то, что какой-то мужчина, совершенно не похожий на осужденного, «пощекотал ребенка».
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