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Цыган «пощекотал» ребенка, но осудили первого встречного

Цыган «пощекотал» ребенка, но осудили первого встречного

16 апреля Шестой кассационный суд должен рассмотреть жалобу жителя Новокуйбышевска, которого осудили на 13 лет колонии за то, что какой-то мужчина, совершенно не похожий на осужденного, «пощекотал ребенка».

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