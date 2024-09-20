На Украине будущей зимой не будет мобильной связи по 20 часов в сутки

Глава направления развития мобильного интернета Минцифры Украины Станислав Прибитько заявил, что мобильная связь на Украине этой зимой из-за блэкаутов может быть доступна только четыре-шесть часов в сутки.
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