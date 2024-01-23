Три человека погибли в ДТП на Алтае из-за вылета машины на встречную полосу

На месте скончались оба водителя и пассажир одной из машин Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.
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