Firaxis: новая система эпох в Sid Meier’s Civilization VII поможет решить одну из главных про...

Firaxis: новая система эпох в Sid Meier’s Civilization VII поможет решить одну из главных проблем серииТворческий руководитель глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII Эд Бич (Ed Beach) в интервью журналу Edge рассказал, как новая механика эпох в игре поможет решить одну из главных проблем всей серии.
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