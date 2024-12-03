Firaxis: новая система эпох в Sid Meier’s Civilization VII поможет решить одну из главных про...

Firaxis: новая система эпох в Sid Meier’s Civilization VII поможет решить одну из главных проблем серииТворческий руководитель глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII Эд Бич (Ed Beach) в интервью журналу Edge рассказал, как новая механика эпох в игре поможет решить одну из главных проблем всей серии.