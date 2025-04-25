Расчет "Мста-Б" разгромил пункт дислокации ВСУ на запорожском направлении

ТАСС/Алексей Коновалов Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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