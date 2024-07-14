Google провела кадровые перестановки для возрождения AR-устройств, но уже на осн...

Google провела кадровые перестановки для возрождения AR-устройств, но уже на основе ИИGoogle пересматривает свои планы в отношении очков дополненной реальности, пытаясь наверстать упущенное и остановить отток квалифицированных специалистов к конкурентам, а также убедить партнёров использовать своё программное обеспечение Android XR, которое всё ещё находится на стадии разработки, сообщает Business Insider.
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