Спасательный круг для Зеленского. Зачем Западу войска на Украине

Мирон Орловский. Влиятельная западная «фабрика мысли» Foreign Affairs продолжает в рабочем режиме разогревать, на первый взгляд, уже отработанную и подостывшую тему отправки натовских войск на Украину, о близости перспективы которой недавно заявил венгерский премьер Орбан.