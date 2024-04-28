БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спасательный круг для Зеленского. Зачем Западу войска на Украине

Спасательный круг для Зеленского. Зачем Западу войска на Украине

Мирон Орловский.  Влиятельная западная «фабрика мысли» Foreign Affairs продолжает в рабочем режиме разогревать, на первый взгляд, уже отработанную и подостывшую тему отправки натовских войск на Украину, о близости перспективы которой недавно заявил венгерский премьер Орбан.

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