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Газета.ру

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Журналист Мерло: "Спартак" договорился с Барко о контракте до 2031 года

Журналист Мерло: "Спартак" договорился с Барко о контракте до 2031 года

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко подпишет новый контракт с московским футбольным клубом «Спартак».

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