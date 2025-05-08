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Епифанова: сейчас безопаснее перевести сотрудников с ГПХ на трудовые договоры

Епифанова: сейчас безопаснее перевести сотрудников с ГПХ на трудовые договоры

Российским работодателям уже сейчас стоит проверить все договоры ГПХ - в том числе, с самозанятыми - на предмет формулировок, поскольку с 1 сентября 2025 года могут вступить в силу новые признаки трудовых отношений.

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