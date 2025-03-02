Маск поддержал предложение вывести США из ООН и НАТО

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск Фото: The Royal Society Американский миллиардер Илон Маск, курирующий Департамент эффективности правительства США (DOGE), согласился с предложением вывести Соединенные Штаты из ООН и НАТО.
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