Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов

Согласно предварительным опросам, кандидат от объединенной оппозиции обходит Мадуро Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец правлению Мадуро В воскресных президентских выборах в Венесуэле примет участие кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии