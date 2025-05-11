Священник из Казани объяснил, влияет ли кремация на душу усопшего

В храме святителя Николая Чудотворца в Казани священник Сергий Иванов ответил на один из самых волнующих вопросов среди верующих — как с точки зрения православия кремация отражается на судьбе души человека.
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