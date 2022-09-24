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В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России

В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России

МВД России на официальном сайте обнародовало данные о состоянии преступности в России за последние восемь месяцев, обратив внимание на то, что за указанный период число преступлений сократилось на 1,5%, из них тяжких и особо тяжких – на 5,7%.

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