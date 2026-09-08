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Царьград

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"Точка невозврата" почти пройдена: ТЦК нарвались на народный гнев

"Точка невозврата" почти пройдена: ТЦК нарвались на народный гнев

Сотрудники ТЦК, силой задерживающие украинских мужчин, всё чаще нарываются на народный гнев. Прохожие буквально отбивают сограждан у людоловов, нередко используя оружие.

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