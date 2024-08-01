Пока официальные источники не подтвердили эту информацию, но данные авиационных сервисов указывают на приземление самолета Ан-148 из аэропорта «Внуково» в Калининграде.
Секретный обмен: за Эваном вылетели
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Николай Герасименко
"Об обмене журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича", автор, вы уверены, что мы меняем журналиста? Или всё же правильнее называть его шпионом? В мелочах раскрывается сущность автора и канала ВК Пресс...
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