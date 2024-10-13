Джеймс Воулз: «В 2025 году придется пойти на компромисс – хотя это не значит, что «Уильямс» точно займет последнее место в Кубке конструкторов»

В «Уильямсе» готовятся пожертвовать сезоном-2025. Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз заявил, что результаты команды в следующем году могут ухудшиться – поскольку большую часть своего внимания команда уделит работе над машиной 2026 года и предстоящей смене технического регламента.