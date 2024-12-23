В Приморском крае госавтоинспекторы приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках традиционной Всероссийской новогодней акции МВД «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» организовали и провели для детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» мастер-класс по созданию новогодней поделки.