В Приморском крае госавтоинспекторы приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках традиционной Всероссийской новогодней акции МВД «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» организовали и провели для детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» мастер-класс по созданию новогодней поделки.
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