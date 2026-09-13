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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Снайдер: «Я люблю приезжать в Россию. Люди здесь очень гостеприимные»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Кайл Снайдер  признался, что любит Россию. 5 сентября Снайдер выступил на турнире лиги Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

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