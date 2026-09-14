ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Одессе и Николаевской области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ВС РФ "Геранями" уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) ВСУ в районе Одессы и в Николаевской области с целью ограничения возможностей украинской противовоздушной обороны.
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