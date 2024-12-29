Профсоюзы изучили возможности российских семей для взятия ипотеки и пришли к неутешительному выводу

Мониторинг доступности жилья, проведенный Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), показал, что семья из двух взрослых и двух детей не может позволить себе ипотеку по рыночной ставке в 83 из 85 регионов России.
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