Масштабный сбой затронул СБИС, ФНС, «Госключ» и «Честный знак»

Причиной масштабного сбоя стала иностранная DDoS-атака. Большинство пользователей жаловались на работу сайтов сервисов, а также на сбои в работе мобильных приложенийУтром 20 мая сервис для корпоративного учета СБИС подвергся массированным DDoS-атакам.
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