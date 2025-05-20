Масштабный сбой затронул СБИС, ФНС, «Госключ» и «Честный знак»

Причиной масштабного сбоя стала иностранная DDoS-атака. Большинство пользователей жаловались на работу сайтов сервисов, а также на сбои в работе мобильных приложенийУтром 20 мая сервис для корпоративного учета СБИС подвергся массированным DDoS-атакам.