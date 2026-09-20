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Царьград

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Ветеринар предупредила о риске зубных заболеваний у помапу

Ветеринар предупредила о риске зубных заболеваний у помапу

В ходе интервью ветеринарный врач Александра Погодина подчеркнула необходимость ежедневной гигиены полости рта у собак породы помапу для предотвращения зубных заболеваний.

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