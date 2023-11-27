Свердловские управляющие компании обсудили с уполномоченным затруднения в деятельности

22 ноября 2023 года состоялось совместное заседание общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области и комитета Уральской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.