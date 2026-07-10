Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности

Вопросы информационной безопасности Российской Федерации, обусловленные разработкой и внедрением инновационных технологий, стали центральной темой оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными участниками Совета безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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